بوجمعة تستلم مهامها وزيرة للبيئة وهذا ما قالته لبن حراث

استلمت دليلة بوجمعة، اليوم الثلاثاء، مهامها وزيرة للبيئة، خلفا لنصيرة بن حراث، التي انهيت مهامها في حكومة عبد العزيز جراد.

وشكرت من جهتها الوزيرة السابقة بن حراث، كل اطارات وعمال القطاع للمجهودات التي بذلوها خلال فترة توليها المنصب.

ومن جانبه، شكر الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية أل سيد الشيخ، المنتهية مهامه، رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه.

وأشار سيد الشيخ، إلى أن انهاء مهامه ليست نهاية في مساره وطموحاته.

وقال المتحدث، إن الجزائر تبنى بالثقة بين الدولة والشعب.

ومن جهتها، شكرت وزير البيئة الجديدة دليلة بوجمعة، الرئيس تبون، متمنية أن تكون في مستوى تطلعاته.

وأضافت بوجمعة، أن ردها على نداء الرئيس بتعيينها على راس القطاع “الحساس”، كان ايجابي وبفرح.

وأشارت الوزيرة، إلى أن القطاع يتطلب الشجاعة، في ظل الظروف الصحية التي تعيشها الجزائر بسبب تفشي كورونا.

وأفادت الوزيرة المعينة، أن مصالحها أمام تحدي كبير، من أجل الحد من انتشار التلوث.

ودعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، بن حراث الى عدم الحسرة من انهاء مهامها، لأن –حسبها “قدمت الكثير للقطاع”.

وصرحت دليلة بوجمعة، خلال مراسم استلام مهامها، أنها في خدمة الجزائر الجديدة.