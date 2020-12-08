بوجمعة جيلالي يتقاسم جائزة أحسن دور رجالي في مهرجان القدس مع أيمن زيدان

تقاسم الفنان الجزائري بوجمعة جيلالي، جائزة مهرجان القدس لأحسن دور رجالي مع الفنان السوري الكبير أيمن زيدان.

تحصل الفنان الجزائري بوجمعة جيلالي على جائزة الزيتونة الذهبية، لأحسن أداء رجالي في مهرجان القدس السينمائي الدولي الخامس عن دوره في فيلم “إلى آخر الزمان” للمخرجة ياسمين شويخ.

كما توج الممثل السوري أيمن زيدان بذات الجائزة عن دوره في فيلم “الرحلة غير المكتملة ” للمخرج السوري جود سعيد.

و قد نال فيلم “إلى آخر الزمان” الذي أخرج نهاية سنة 2017 وهو أول فيلم مطول لياسمين شويخ، العديد من الجوائز الدولية في مهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي في عنابة.

بالإضافة إلى جوائز في كل من مهرجان مسقط السينمائي الدولي “سلطنة عمان”، وفي مهرجان أفريقيا للسينما والتلفزيون في واغادوغو (Fespaco).

و كان الممثل بوجمعة جيلالي قد نال جائزة عن دوره في هذا الفيلم في المهرجان الدولي الـ 12 لسينما المرأة في سلا “شمال المغرب”.

وأقيم مهرجان القدس السينمائي الدولي، الذي أسسته وزارة الثقافة الفلسطينية بالشراكة مع جمعيات ثقافية فلسطينية ومن دول عربية، هذا العام في نسخة افتراضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد أقيم هذا المهرجان في ان واحد في 12 دولة عربية بما في ذلك الجزائر ولبنان وليبيا والسودان وتونس ومصر.