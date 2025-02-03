بوجمعة حكما لمواجهة اتحاد العاصمة واتحاد خنشلة

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” مهمة إدارة مباراة اتحاد العاصمة، والضيف اتحاد خنشلة للحكم بوجمعة.

ويستضيف أبناء سوسطارة نظرائهم من السيسكاوة، بعد غدٍ الأربعاء، بملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 17:00، من دون جمهور.

وسيقود بوجمعة، المواجهة المندرجة ضمن تسوية الجولة الـ 13 من البطولة، بمساعدة الثنائي عريوة وبن بوريش، بينما سيكون بوخالفة حكما لـ “الفار” بمساعدة ورد بن سلامة.

للإشارة فإن مباراة هذا الأربعاء، ستكون حاسمة للفريقان، على اعتبار أن نقاطها ستجعل اتحاد العاصمة، ينهي المرحلة الأولى من الموسم رفقة ثلاثي المقدمة بـ 25 نقطة. بينما سيرفع اتحاد خنشلة رصيده في حال الفوز إلى 23 نقطة، على بعد 5 نقاط من البطل الشتوي مولودية الجزائر.

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