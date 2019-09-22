بوجمعة طلعي أمام المحكمة العليا غدا

يمثل وزير النقل والأشغال العمومية السابق، بوجمعة طلعي، غدا الإثنين، أمام المحكمة العليا، للتحقيق معه حول شبهات فساد.

وحسب مصدر مطلع تحدث لـ”النهار أونلاين”، فإن طلعي سيكون ابتداء من صبيحة غد على موعد مع القاضي المستشار بالمحكمة العليا.

ويشتبه في طلعي تورطه في قضايا فساد، كان بعض المتورطين فيها قد مثلوا للتحقيق أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وبحكم أن الوزير السابق عضو بالبرلمان، فقد لجأت وزارة العدل في جوان الماضي إلى تقديم طلب للمجلس الشعبي الوطني، لرفع الحصانة البرلمانية عنه.

وبعد أيام من ذلك الطلب، وتحديدا نهاية جوان، أعلن طلعي عن تنازله عن الحصانة، بعد الشروع في إجراءات سحبها منه.

5 تهم كاملة

ويقول مصدر “النهار أونلاين” إن طلعي سيواجه نفس التهم التي وجهت لسابقه في وزارة النقل عمار غول.

وسيواجه طلعي 5 تهم كاملة، هي منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح والرشوة.

وكان وزير النقل الأسبق عمار غول قد أودع سجن الحراش بعدما وجهت له تلك التهم، إثر ورود اسمه في ملفي رجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت.