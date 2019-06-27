بوجمعة طلعي يتنازل عن الحصانة البرلمانية

تنازل أمس الأربعاء وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي عن الحصانة البرلمانية طواعية للمثول أمام العدالة.

خاصة وأن الوزير الأسبق بوجمعة طلعي ورد إسمه في شبهة فساد أمام محكمة سيدي امحمد.

وأكد بوجمعة طلعي في بيان له، ” أنه بناء على طلب وزير العدل حافظ الأختام الرامي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن شخصي”.

” أعلمكم أنني قررت التنازل عن الحصانة البرلمانية تسهيلا لمهام العدالة التي أضع فيها كل ثقتي”.

للإشارة فقد اجتمعت سابقا لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وناقش الأعضاء بشكل مستفيض طلب وزير العدل.

مبرزين مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، واتقفوا على إعداد التقرير النهائي .