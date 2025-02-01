بوجمعة لطفي يترأس  اجتماعا للمجلس الأعلى للتوثيق

ترأس بوجمعة لطفي وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم بمقر الوزارة اجتماعا للمجلس الأعلى للتوثيق.

وحسب بيان الوزارة تم تناول خلال الإجتماع نشاط الغرفة الوطنية للموثقين وعلاقتها بالمؤسسات والمحيط.

الإجتماع كان فرصة للتطرق إلى رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق وهياكل المهنة، تجسيدا لمسعى الحكومة الشامل الرامي إلى رقمنة كل القطاعات. مع تسيير الأرشيف التوثيقي، وسبل تحسين كيفيات حفظه.

وخلال الإجتماع تم تناول تعزيز إجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على مستوى مكاتب التوثيق وهياكل المهنة. وكذا تحضير مدونة أخلاقيات المهنة، تعنى بضبط وتأطير كل النشاطات المهنية.

كما تناول عدة مواضيع متفرقة تخص انشغالات الموثقين و ممارستهم اليومية.