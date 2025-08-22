بوجمعة: “نحن جد محفزين لبلوغ أبعد حد في “الشان””

أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، مهدي بوجمعة، عزمه رفقة زملائه على مواصلة تألقهم، من أجل بلوغ أبعد حد في بطولة “الشان”.

وصرح بوجمعة، خلال الندوة الصحفة التي تسبق بمواجهة السودان: “نحن جد محفزون في هذه الطبعة من الشان لبلوغ أبعد حد ممكن”.

كما أضاف: “كل اللاعبين عازمين على تقديم أفضل ما لديهم من أجل الفوز في مباراة الغد ضد منتخب السودان”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه يوم غد السبت، انطلاقا من الساعة (18:00) منتخب السودان، برسم الدور الربع نهائي من بطولة “الشان”.