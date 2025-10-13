بوجمعة يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة بالجزائر التعاون في مجال العدالة وحماية الطفولة

استقبل لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، سعادة السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر أماساري سافينا كلوديا.

وحضرت اللقاء، كاتارينا جوهانسون، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالجزائر وإطارات من وزارة العدل.

أثناء اللقاء، أكد الطرفان على علاقات التعاون المتميزة بين قطاع العدالة ومنظمة الأمم المتحدة بالجزائر وعلى ثراء البرامج التي ترعاها هذه الأخيرة.

كما تناولا سبل تعزيز جهود التعاون وتدعيمها، لا سيما تلك المندرجة في إطار استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة، تطوير وعصرنة نظام المحاكم المتنقلة، حماية الطفولة وترقية الحوكمة الرشيدة في إطار تعزيز سيادة القانون.