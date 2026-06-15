بوجمعة يشارك في أشغال الإجتماع 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

يشارك وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، في أشغال الإجتماع 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.

ويتناول الاجتماع مواضيع تتعلق باستعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآليات تنفيذها. إضافة إلى مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالقانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والقانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والقانون العربي الاسترشادي لحماية الاطفال من التجنيد في النواعات المسلحة.

كما يشكل الإجتماع سانحة لمناقشة العديد من إقتراحات الدول العربية لاسيما الإقتراح الذي قدمته الجزائر. بشأن إنشاء شبكة عربية ضد المخدرات التركيبية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الدوري السنوي للمكتب التنفيذي، يأتي تحضيراً لبحث المواضيع المشتركة القانونية. والقضائية العربية، وإعداد جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين (42) لمجلس وزراء العدل العرب. والإجتماع (77) للمكتب التنفيذي للمجلس القادمين، التي تنعقد خلال شهر نوفمبر من العام 2026 بالجزائر.

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