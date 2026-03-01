بوجمعة حكما لقمة الكأس بين بلوزداد والعميد

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية حكام مواجهات ربع نهائي كأس الجزائر 2025-2026، المقرر أن تقام يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.

واختارت الهيئة التحكيمية، طاهر بوجمعة، لإدارة قمة هذا الدور بين الجارين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، وسيدير بوجمعة. داربي الكأس المرتقب الثلاثاء، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بمساعدة كل من بوزيت حمزة وعريوة يوسف، بينما تم تعيين طيب بودربال، حكما لـ”الفار” بمساعدة بوطيبة بوعلام.

فيما سيدير الثلاثي، عوينة رفيق وعمرون رضوان وزروفة لطفي، مواجهة شباب قسنطينة أمام ضيفه من القسم الثالث شبيبة بجاية. مع تعيين علاء بواب في “الفار” رفقة غزلي أنور.

أما مواجهة اتحاد العاصمة وضيفه شبيبة الساورة. فسيديرها أكرم مشايرية رفقة مساعديه، حمايدي محمد وزيتوني حمزة، إلى جانب دهار يحيى، حكما لتقنية “الفار” بمساعدة رزفة محمد أمين.

في حين تم اسناد مهمة إدارة مواجهة شباب باتنة وضيفه مولودية سعيدة، للحكم عزرين أنس، بمساعدة الثنائي كليخة رضا وسليماني عبد القادر. بينما سيشرف على “الفار” فاتح حركات، رفقة مساعده محمد غزلان.