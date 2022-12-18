بوجهها الجميل.. ديبيكا بادكون تكشف عن كأس العالم

شاركت النجمة الهندية ديبيكا بادكون في حفل نهائي كأس العالم بقطر، حيث كشفت رفقة نجم كرة القدم إيكر كاسياس عن الكأس الذهبية.

وإنطلقت منذ قليل، المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، في ملعب استاد “لوسيل” الذي يتسع لـ 80 ألف شخص.

وتم إختيار نجمة بوليوود لأنها سفيرة للعلامة الفرنسية “لوي فيتون”، وكأس العالم موضوع في حقيبة من دار الأزياء العالمية.

وصممت حقيبة سفر كأس العالم FIFA World Cup Travel Case من قبل حرفيين ذوي مهارات عالية في مصنع “لويس فويتون” بفرنسا.

لتكون قادرة على نقل كأس العالم المصنوع من 6.175 كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراطا والملكيت.

وتغطى الحقيبة بطبقة من التيتانيوم تميَّزت بنمط المونوغرام المنفذ بتقنية الحفر بالليزر، كما تتميَّز بالمتانة وخفة الوزن.

وحرضت دار الأزياء على حماية زوايا الحقيبة باستخدام جلد البقر الطبيعي.

وصاغت المشابك الست والقفل من مادة الروثينيوم، وهو معدن قوي يأتي باللون الرمادي الداكن.

ويعتبر هذا العام مميزًا بالنسبة لديبيكا، خاصة أنها مثلت الهند في مهرجان كان السينمائي 2022، واختيرت واحدة من أعضاء لجنة التحكيم.

كما أن اختيار لمونديال قطر يعتبر تكريمًا نادرًا لأي ممثل هندي أو دولي.