بوحبيني: “يشرفنا مواجهة قدامى المنتخب الجزائري ونطمح لمشاركات إفريقية وعالمية”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس الفيدرالية الصحراوي للرياضة، أحمد أبا يحي بوحبني، الهدف من زيارتهم، رفقة منتخبهم الوطني لكرة القدم، إلى الجزائر، مبديا سعادتهم بمواجهة قدامى المنتخب الوطني.
وصرح بوحبيني، في هذا الخصوص: “هذه ثاني زيارة لنا إلى الجزائر، والتي نهدف من خلالها لاعلان تأسيس الفيدرالية الصحراوية لكرة القدم”.
كما أضاف: “شرف لنا خوض مباراة استعراضية ضد قدامى المنتخب الجزائري، من أجل الاستمتاع بها مع الجماهير”.
وختم رئيس الفيدرالية الصحراوي للرياضة، أحمد أبا يحي بوحبني: “هدفنا هو تحقيق الدولة الصحراوي مشاركتها في المنافسات الرياضية الإفريقية والعالمية”.
