بوحجة : “سأترشح اليوم كأمين عام للأفلان”

أعلن السعيد بوحجة عضو اللجنة المركزية، بحزب جبهة التحرير الوطني، أنّه سيترشح، اليوم الثلاثاء، كأمين عام للأفلان.

وقال بوحجة، “إنّه في حال فوز شخصا آخر بالأمانة العامة لحزب للأفلان سيدعمه”.

كما أكّد عضو اللجنة المركزية، أنه سيتم تطهير الحزب العتيد، من سلطة العصابة والمال الفاسد

وجدّد بوحجة، دعمه موقف ومطالب الحراك الشعبي، في تغيير الفاسدين من الجبهة.

تجدر الإشارة، أنه ستعقد الدورة الإستثنائية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات، من أجل إنتخاب أمينا عاما للحزب خلفا لولد عباس، وذلك تلبية لمطالب الحراك الشعبي.