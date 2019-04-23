بوحجة: سنكون وفق مايطلبه الشارع..وأساند اختيار شاب لرئاسة الأمانة العامة للحزب “

الوطني
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بوحجة: سنكون وفق مايطلبه الشارع..وأساند اختيار شاب لرئاسة الأمانة العامة للحزب “
بقلم شهرزاد مزياني

صرح عضو اللجنة المركزية السعيد بوحجة ان انعقاد الدورة الاستثنائية، اليوم الثلاثاء ، لانتخاب امين عام جديد على راس الافلان ، جاء لاضفاء الشرعية و الشفافية على هياكل الحزب.

وقال بوحجة في تصريح لـ النهار ، على هامش عقد اجتماع اللجنة المركزية بقصر المؤتمرات بالصنوبر البحري ، إنّ 20 شخصية تتنافس لرئاسة الامانة العامة ،

مشيرا ان الخطوة المقبلة بعد تعيين الامين العام للافلان ستكون  انتخاب المكتب السياسي ،

وأكّد الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني ، ان انعقاد الدورة جاء كذلك  لتلبية لمطالب الشارع.

و لابد من تنفيذها لاعطاء مصداقية للقيادة ، وهي خطة لانقاذ جبهة التحرير الوطني  لانها قوة وتشكيلة سياسية قوية ليست وليدة اليوم .

مشيرا ان التعامل يجب ان يكون جماعي و الحوار و تعامل وتحقيق الاجماع في القضايا الذي تهم  الجميع .

وقال بوحجة ، :”  نحبذ  وننساند اختيار شاب لقيادة الامانة العامة للحزب بشرط ان يكون  له علاقة  واحتكاك مع اعضاء الدائمين”.


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