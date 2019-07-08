بوحجة:” على جميعي أن يدافع على شرعية رئاستي للمجلس الشعبي الوطني”

قال السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، أن الشرعية يجب أن تكون أولى لرئيس المجلس الشعبي الوطني.

مضيفا خلال كلمة له على هامش اجتماع أعضاء الحزب اليوم الإثنين، أنه بالنسبة للأمين العام لحزب جبهة التحرير هو الأمين الشرعي.

ونحن ندافع عن الشرعية أما المجلس الشعبي الوطني يجب على الأمين العام ولأول مرة أن يدافع على شرعية الرئيس.

وإعادته إلى منصبه بعد أن أبعد من قبل عصابة وأدواتها التي لا زالت تتحرك على مستوى المجلس والحزب.

وأضاف يقول:” إذا تعلق الأمر بالمبادئ فنحن أولى وأهل للدفاع على جمع الشمل وإذا تعلق الأمر باغتصاب الشرعية على البعض لا نمشي فيها”.

وأشار إلى أنه من الأثار التي ترتبت نتيجة ابعاد الرئيس الشرعي للمجلس لا زالت مستمرة إلى حد الساعة.

وللحد منها لابد من الإسراع في محو هذه الآثار حتى تتماشى الأمور مع ما يجري في الشارع الجزائري من مبادئ ومطالب.

و التنديد بكل العناصر التي ساهمت بكيفية مباشرة وغير مباشرة في نزع الشرعية عن رئاسة المجلس.

مؤكدا في ذات السياق، أن إسم الأمين العام للأفلان محمد جميعي متداول لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.

غير أن الشرعية ليست مرتبطة بجميعي بما يخص الحزب، ولكن الشرعية تخص السعيد بوحجة كرئيس شرعي للمجلس.