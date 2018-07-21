بوحجة: فلسطين تبقى قضية الشعب الجزائري

ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة اليوم السبت، بما تشكله القضية الفلسطينية من عمق لدى الشعب الجزائري.

و الذي يبقى وفيا لقناعاته التحررية ومساندته للقضايا العادلة عبر العالم.

وقال بوحجة على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الإستثنائي للإتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، أن فلسطين تبقى قضية الشعب الجزائري المركزية.

حيث تلقى إجماعا لدى كلّ شرائح المجتمع الجزائري ولدى كل الطبقة السياسية.

وأشار رئيس المجلس الشعبي أنّ مواقف الجزائر من القضية الفلسطينية ثابتة ومعهودة ،حيث كانت مساهاماتها دوما مع الفلسطينيين.

وجدد بوحجة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني ومناضلة من أجل إقامة الدولة الفلسطيينة وعاصمتها القدس.

إحقاقا للحق ومساهمة في تعزيز الأمن والسلام الدوليين.