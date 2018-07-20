بوحجة في القاهرة للمشاركة في المؤتمر الإستثنائي للإتحاد البرلماني العربي

سيشارك، غدا السبت، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في فعاليات أشغال المؤتمر 28 الإستثنائي لرؤساء البرلمانات والمجالس النيابية للإتحاد البرلماني العربي بمصر.

وسيكون بوحجة حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، على رأس وفد من غرفتي البرلمان الجزائري، للمشاركة في أعمال الجلسة الطارئة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الإستثنائي، دراسة الوضع في غزة ومايرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر شنيعة في حق الشعب الفلسطيني.

بالإضافة إلى القرار الأحادي لأمريكا المتعلق بنقل مقر سفارتها إلى القدس .

كما سيتم سبل إتخاذ الموقف الذي يرقى إلى مستوى اللحظة الصعبة التي تجتازها القضية الفلسطينية.