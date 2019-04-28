بوحجة: “لا وثيقة رسمية تثبت سحب الثقة مني في البرلمان.. أنا ضحية العبث بقوانين الجمهورية”

أكد القيادي بجبهة التحرير الوطني، سعيد بوحجة، أنه لا توجد أي تهم تستدعي إبعاده من الأفلان، أو البرلمان.

وأورد في ذات السياق، “لا يوجد ما يسمى بتقليص مدة العهدة، أنا انتخبت لعهدة كاملة مدتها 5 سنوات، وكان من المفروض أن تعالج المشاكل داخليا”.

وأفاد اليوم الأحد، في تصريح له، أنه لا توجد أي وثيقة رسمية تثبت نزع الثقة منه في البرلمان.

وأشار في ذات السياق، أنه تعرض الى محاكمة شعبية عن طريق التلفزة، والتهديد عن طريق الوسائل الاعلامية، والتي تلقاها من الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى.

وأضاف بوحجة ” ولد عباس وأويحيى هدداني عبر وسائل الاعلام، وكأن الدولة الجزائرية لا توجد لها قوانين، والدليل حين قال أويحيى في تصريح له لا داعي للقوانين، وإنما شرعية الواقع”.