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بوحجة يتحادث بالقاهرة مع نظيره القطري

الوطني
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بوحجة يتحادث بالقاهرة مع نظيره القطري
بقلم مصطفى.ق

تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، اليوم بالقاهرة، مع رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود.

وأوضح بيان للمجلس أن هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال المؤتمر ال27 للاتحاد البرلماني العربي.

شكل فرصة للطرفين لبحث سبل ترقية التعاون البرلماني، لاسيما من خلال تفعيل لجان الصداقة والأخوة البرلمانية.

كما تطرق الجانبان إلى التحديات التي يواجهها الوطن العربي، خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية والإرهاب والتطرف العنيف.

ومختلف الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن والتي تستدعي إيجاد حلول سلمية قائمة على الحوار والمصالحة.

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