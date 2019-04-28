بوحجة: “يجب تطهير الأفلان لضمان مستقبل الحزب”

دعا القيادي في جبهة التحرير الوطني، سعيد بوحجة، اليوم الأحد، الى ضرورة تطهير الأفلان، لضمان مستقبل الحزب.

وشدد بوحجة على ضرورة الابتعاد عن الأمور الشخصية، داعيا اعطاء الحزب شرعية لهياكل الحزب.

من جانب آخر، أكد أن لجنة الترشيحات تستطيع إسقاط مرشحين من لم يوفو السن القانونية، و مدة النضال، و كذا من لديهم ملفات فساد.

أما بخصوص، مكافحة العدالة للفساد، فقد أكد أنه لا جتهاد مع النص القانوني ولا ادانه الا بحكم قضائي.

وأضاف “الجزائريون واعون بما يحدث، خاصة ما تعلق بالعدالة وفتح ملفات الفساد”.