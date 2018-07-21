بوحجة يدعو المجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني

دعا اليوم السبت، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، المجتمع الدولي إلى إنصاف الشعب الفلسطيني.

وتوفير الحماية لهم من جرائم الكيان الصهيوني، وحماية القدس من التوسعات الإستيطانية.

وجدد بوحجة على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الإستثنائي للإتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، دعوته لممثلي الشعوب العربية للتعبير فعلا لا قولا عن تضامنهم التام للقضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني.

كما طالب بوحجة الفلسطينيين برص صفوفهم ومصالحة ذات بينهم وتغليب مصلحة الوطن على مصالحهم، وهو ما سيفشل إستراتيجيات الهيمنة والتفكيك و الإنهاك

وذكر بوحجة بما تشكله القضية الفلسطينية من عمق لدى الشعب الجزائري الذي بقى وفيا لقناعاته التحررية ومساندته للقضايا العادلة في العالم.