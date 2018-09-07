بوحفص:”لا أحد بإمكانه إقالتي ومجلس الإدارة سيجتمع هذا الإثنين”

أكد رئيس شباب بلوزداد محمد بوحفص، أن رئيس النادي الهاوي كريم شتوف، لا يملك أي صلاحيات تسمح له بإتخاذ قرار إقالتي.

وأصدر بوحفص بيانا ثانيا تحصلت “النهار” على نسخة منه اليوم الجمعة، هاجم من خلاله رئيس النادي الهاوي للفريق كريم شتوف قائلا:

“الجميع يعلم الطريقة التي وصل إليها هذا الشخص إلى رئاسة النادي الهاوي، وتم تنحيته من أعضاء الجمعية العامة بسبب عدم دفعه للإشتراكات والمقدرة بـ5000 دينار فقط فكيف يريد رئاسة الشركة”.

“ليكن في عمل الرأس العام أنه لا يمكن لهذا الشخص أو لغيره إتخاذ قرار من هذا النوع لأن صاحب القرار هو مجلس الإدارة وفقط، وإن النادي الرياضي الهاوي ليس عضوا في مجلس الإدارة”.

“نعلم الجميع أننا قررنا منذ حوالي 20 يوما عقد إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 10 سبتمبر المقبل، للنظر في الوضعية الحالية لشركة ومستجدات حول ممولين جدد والتسوية الإدارية للشركة”.