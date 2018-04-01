بوحفص :”الرئيس بوتفليقة لا يقبل الظلم وبلوزداد الأحق بكأس العرب”

قصف رئيس شباب بلوزداد، محمد بوحفص، مسؤولي الفاف بالثقيل، بعدما وصل إلى مسامعه امكانية حرمان فريقه من المشاركة في البطولة العربية للأندية رغم منح الاتحاد العربي مقعدا ثالثا للجزائر رفقة وفاق سطيف واتحاد العاصمة.

وأكد بوحفص أنه سيراسل السلطات العليا للبلاد وطالب الاتحادية بتحمّل كامل مسؤولياتها، كما دعا وزير الشباب والرياضة للتدخل. وصرح، لـ”النهار”: “بلوزداد تملك حق المشاركة في البطولة العربية ولا مجال للتلاعب، لأننا توّجنا بكأس الجمهورية الموسم الفارط والقوانين واضحة، وعدم مشاركتنا سيكون ظلما كبيرا لنا، نريد حقنا وسنراسل السلطات العليا للبلاد ونعلم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لا يقبل أن يظلم فريق الشهداء وسينصفنا”، وأضاف: “على الاتحادية تحمّل مسؤوليتها ويجب أن يتدخل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي للدفاع عن شباب بلوزداد، كما دافع من قبل على حقوق أندية أخرى، كما أننا نرفض رفضا قاطعا فكرة إجراء القرعة لتحديد هوية النادي الثالث الذي سيمثل الجزائر في المنافسة العربية، لأن القوانين تنصّ على مشاركتنا بصفتنا حامل كأس الجمهورية”. هذا وتحدث رئيس الشباب عن تألق فريقه في كأس الكاف، متهما بعض الأطرف بخلق الإشاعات، بالقول إن الفريق يعيش أزمة مالية، حيث قال: “لا وجود لأزمة مالية في بلوزداد بل يوجد أشخاص رفضنا انتداب لاعبيهم سابقا يختلقون الإشاعات، الفريق يسير في الطريق الصحيح والآن نعمل على العودة بنتيجة إيجابية من إفريقيا ومواصلة المشوار بقوة، وأؤكد أن الخسارة بسباعية أمام ميموزا لن تتكرر”، وأضاف بخصوص الفوز المحقق أمام الجار اتحاد الجزائر: “أشكر الطاقم الفني واللاعبين على تحقيق الفوز ويجب أن نشيد بالمستوى الذي ظهر به الحكم ميال ومساعداه”.