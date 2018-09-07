بوحفص: “النادي الهاوي جلب 10 قارورات ماء فقط وهو سبب المشاكل”

تمسك “محمد بوحفص” برئاسة فريق شباب بلوزداد بالرغم من إقدام أعضاء النادي الهاوي بسحب الثقة من “الحاج” بوحفص يوم الثلاثاء الماضي.

وأصدر بوحفص بيانا تحصلت “النهار” على نسخة منه اليوم الجمعة، هاجم من خلاله رئيس النادي الهاوي للفريق كريم شتوف قائلا:

“تنحيتي غير قانونية و مشكل النادي الهاوي مع جميع المساهمين و ليس مع بوحفص فقط، كما أن النادي الهاوي يتحول إلى رجل إطفاء كما يقول إلا عندما تكون الأموال ..لماذا لم يظهر النادي الهاوي عندما كان اللاعبون يغادرون و يدفعون عقودهم للجنة المنازعات، النادي الهاوي يقول نحن لا نتدخل في الشركة، لماذا كانوا في الميركاتو يتفاوضون مع مدربين و لاعبين و يرسلونهم للشركة لتمضي لهم العقود و ندفع لهم الأجور”.

وبخصوص رئيس النادي الهوي كريم شتوف قال بوحفص: “شتوف يقول انه لا يعرف بوحفص !؟ ..شتوف كان من الذين فتحوا لي الباب في فريق بلوزداد و كان يتصل بي صباحا مساءً”. وأضاف: “النادي الهاوي قام يجلب منحتين و 10 قاروروات ماء، عليه أن يدفع أجور اللاعبين المتبقية و ليس منح الصرف، لقد حرضوا الأنصار على الانتدابات و رفضوا بالغ سيدريك و نساخ، ومنقورة، و طلبوا بفسخ عقد كنيش و شتال، و الْيَوْمَ يتهافتون لأخذ الصور أمامهم لارضاء الانصار، كما أنهم يتحدثون انهم وفروا السكن للاعبين هذا كذب، لأن نساخ و سيدريك يقطنان في شقة من كراء الشركة، و الشبان في شقة من كراء الشركة التي يرأسها بوحفص أما المدرب عرضنا عليه شقق، لكنه كان يريد شقة في مكان معين”. وأضاف: “شيك الولاية منح لتسوية مشاكل الفريق و ليس لكي يختبأ، فكيف يقول إنه منح لتسوية الأجور، لولا تصريحاته قبل اللقاء لفزنا على المولودية لكن شتتوا تركيز الفريق”.

وواصل بوحفص تهجمه على إدارة النادي الهاوي قائلا:

“قدمت الكثير للفريق و منحت أموال كبيرة لاكن لم يتركوني اعمل …النادي الهاوي سبب كل المشاكل، وشتوف أصبح من قناة لقناة كأنه ادخل بلوزداد التاريخ و لا يعلم انه يقوده للهاوية، لن اسكت عن خروقاتهم القانونية و ثقتنا في العدالة الجزائرية كبيرة،إ ذ تمت تنحيتي بطريقة قانونية عليهم دفع أجور اللاعبين كما يدعون و كما وعدو اللاعبين خلال 24 ساعة”.