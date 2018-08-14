بوحفص :”سنُمضي مع شركة بعد العيد وأشكر أويحيى.. بدوي وحطّاب”

أكد رئيس شباب بلوزداد، محمد بوحفص بأن فريقه سيُمضي وبصفة رسمية مع “شركة” لتمويله وهذا مُباشرة بعد عيد الأضحى الداخل.

وأوضح “الحاج” بأن “السياربي”، ستخرج من الأزمة التي تعيشها مؤخرا والتي جعلتها تعيش على وقع فضيحة مُدوية بداية هذا الموسم.

وقال خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين :”سنُمضي مع شركة بعد العيد إن شاء الله، وستتكفل بتمويلنا لمواجهة قادم التحديات”.

ووجه، بوحفص شُكره للوزير الأول، أحمد أويحيى ووزير الداخلية، نور الدين بدوي، ووزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب الذين وقفوا مع أبناء لعقيبة في محنتهم.