بوحفص يمنح حامية أجرة شهرين ويحيله على مجلس تأديبي

الرياضة
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بوحفص يمنح حامية أجرة شهرين ويحيله على مجلس تأديبي
بقلم وليد كويني

قرر رئيس شباب بلوزداد محمد بوحفص، تسليم أجرة شهرين للاعب محمد أمين حامية، المتواجد حاليا في فرنسا.

وأشارت مصادر “النهار أون لاين” إلى أن بوحفص قد إتصل بلاعبه المتواجد بفرنسا وهذا قصد تسوية الأمور العالقة بينهما.
حيث قرر بوحفص تسليم أجرة شهرين لهداف الفريق، وهذا حتى يقطع الطريق على اللاعب الذي ينوي الرحيل في الميركاتو الشتوي.
وهذا بعدما تقدم بشكوى ضد إدارة بلوزداد، لدى لجنة النزاعات.
وكشفت ذات المصادر، أن اللاعب سيحال على المجلس التأديبي مباشرة بعد عودته من فرنسا، بسبب غيابه الغير المبرر.
يذكر أن بيت بلوزداد يعيش حالة كبيرة من التسيب، حيث قرر بعض اللاعبين أخذ عطلة قصيرة في صورة دراوي حامية ولاكروم.

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