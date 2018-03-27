بوحفص يُلهب داربي الإتحاد:”الشباب يتعرض لمؤامرة في الخفاء”

أكد رئيس شباب بلوزداد “الحاج محمد بوحفص” أن فريقه يتعرض لمؤامرة وأن قضية تذاكر الداربي العاصمي ضد إتحاد العاصمة مُفتعلة.

وقال بوحفص “للنهار أونلاين”:”خصصنا 400 تذكرة لأنصار سوسطارة ومن جعلها قضية يُريد تحقيق مُبتغى أخر وهو التأثير على لجنة التحكيم”.

وأضاف رئيس شباب بلوزداد:”أطالب بتعيين حكم في المستوى للداربي وإن حدث العكس وكان الحكم مُنحاز فلن أسكت وسأفضح كُل شيئ”.

وسيجلس أنصار إتحاد العاصمة خلال لقاء الجمعة بملعب 20 أوت بالعاصمة على يمين المنصة الشرفية فيما ستترك الجهة اليسرى فارغة.