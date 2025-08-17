بوحلفاية: “جاهزون لحسم التأهل أمام النيجر.. وهدفنا إسعاد الجمهور الجزائري”

عبر حارس المنتخب الوطني المحلي، زكريا بوحلفاية، عن ثقته الكبيرة في قدرة رفقائه على تحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، وذلك خلال تصريح خصّ به قناة النهار بعد نهاية الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الخضر اليوم.

وقال بوحلفاية: “نحن مستعدون لمواجهة النيجر بكل قوة من أجل حسم ورقة التأهل. سنقدم كل ما في وسعنا للذهاب بعيدًا في المنافسة. من الناحية الدفاعية الأمور تسير بشكل جيد، حيث لم نتلق سوى هدفين منذ بداية البطولة، وهذا دليل على صلابة المجموعة”.

وأضاف حارس العرين الوطني: “نملك مجموعة متكاملة تضم لاعبين يملكون الخبرة اللازمة وقادرين على تحقيق الفوز. كل الظروف مهيأة لنا من ناحية التحضيرات والإمكانيات، لكن ما يهمنا أكثر هو التأهل إلى الأدوار المتقدمة ولمَ لا الفوز باللقب”.

وختم بوحلفاية حديثه قائلاً: “نحن ندرك جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسنعمل بكل جدية لإسعاد الجمهور الجزائري الذي يساندنا دائمًا وينتظر منا الكثير”.