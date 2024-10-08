بوحلفاية: “حلمي تحقق بالانضمام إلى الخضر وأستهدف التواجد بانتظام”

أكد حارس شباب قسنطينة والمنتخب الوطني، زكرياء بوحلفاية، أن هدفه مع المنتخب الوطني هو الظفر بمكانة أساسية في تشكيلة المدرب بيتكوفيتش.

وصرّح الحارس بوحلفاية، خلال المنطقة المختلطة، اليوم الثلاثاء. بالمركز الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى: “حلمي تحقق بالانضمام إلى المنتخب الوطني. سأواصل العمل الجدي حتى أكون حاضراً بصفة منتظمة مع الخضر”.

وأضاف حارس “السياسي”: “أشكر فريقي شباب قسنطينة الذي فتح لي أبواب المنتخب الوطني، وجاهز لتقديم الإضافة لفريقي وللمنتخب”.