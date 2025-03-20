بوحلفاية: “نعمل بكل جدية لتحقيق أهدافنا في التربص”

أكد حارس مرمى شباب قسنطينة، زكرياء بوحلفاية، عزمه رفقة بقية زملائع في المنتخب الوطني المحلي على انجاح تربصهم الحالي.

وخلال الحصة التدريبية الثانية التي أجراها أشبال المدرب مجيد بوقرة، بعنابة، صرح بوحلفاية: “نحن نعمل بكل جدية”.

كما أبدى حارس النادي القسنطيني، والمنتخب المحلي، اصراراه وزملائه على انجاح هذا التربص، مضيفا: “نسعى لتحقيق الأهداف المسطرة لهذا التربص”.

يذكر أن الدولي الجزائري الأسبق، عز الدين دوخة، هو الذي يشرف حاليا على تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني المحلي، في تربصهم الجاري بعنابة، والذي سيدوم إلى غاية 24 مارس الجاري.