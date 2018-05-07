«بوحمرون» يقتل طفلا ويصيب 19 شخصا في تبسة

من بين المصابين 13 قاصرا يرقدون بمستشفى الشريعة

سجلت، أول أمس، على مستوى المستشفى العمومي محمد الشبوكي في الشريعة بتبسة، أول حالة وفاة لمصاب بداء «البوحمرون»، ويتعلق الأمر بالطفل «جباري.ح» البالغ 4 سنوات من عمره، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما لم يتمكن جسمه الصغير من مقاومة أعراض المرض، وهذا رغم محاولة الطاقم الطبي تحويله لإحدى المستشفيات الجامعية التي تتوفر على إمكانيات طبية وعلاجية.

وقد أكد مسؤول بذات المستشفى لـ«النهار»، عن تسجيل 19 حالة جديدة يخضعون للرقابة الطبية والعلاج المكثف، من بينهم 13 طفلا قاصرا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة، إلى جانب 6 حالات للبالغين، بينهم نساء تتراوح أعمارهن بين 34 و50 سنة، غالب هذه الحالات لم يتم التأكد بعد من إصابتهم بهذا الداء، ويوجدون في وضعية مشتبه فيها بسبب الأعراض التي يعانون منها، حيث تم أخذ عينات من المصابين المحتملين، وتم تحويلها لمعهد باستور بالجزائر العاصمة لتأكيد إصابتهم بهذا الداء من عدمها.

وأمام الضغط المتزايد على مستشفى مدينة الشريعة وتأخر المستشفيات الجامعية بالناحية الشرقية للرد على طلبات تحويل المرضى إليها، فإنه يتوجب تدعيم مستشفيات تبسة بتجهيزات طبية وأدوية، لاسيما منها اللقاحات الخاصة بداء «بوحمرون» لوقف انتشاره إلى مناطق أخرى، حيث انتابت سكان المنطقة الغربية من ولاية تبسة حالة رعب من هذا الداء. والجدير بالذكر، أنه سبق تسجيل 4 حالات وسط الأطفال بمنطقة بئر العاتر، قبل أن يتم التحكم في الداء.