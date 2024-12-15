بوخاري:”الرئيس تبون أسدى أوامر صارمة للتكفل السريع بانشغالات المصدرين

قال وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات محمد بوخاري، رئيس الجمهورية وجه أوامر صارمة للتكفل بانشغالات المصدّرين.

وأكد بوخاري في تصريح له عقب اجتماع حول الصادرات، أن “الاجتماع كان مهما حيث سمح بالاستماع إلى مشاريع المتعاملين الاقتصاديين وانشغالاتهم المتعلقة بالتصدير”.

وأضاف بأن رئيس الجمهورية قدم خلال هذا الاجتماع “توجيهات صارمة للتكفل السريع والدقيق والفعال بكافة الانشغالات, وصياغة رؤية استراتيجية جديدة من شأنها تحويل بلادنا إلى قطب امتياز في مجال التصدير”.