بوخاري: طرح أزيد من 60 توصية لتطوير منظومة رأس المال المخاطر بالجزائر

كشف البروفيسور محمد بوخاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن انعقاد الجمعية العامة العادية، في دورتها الأولى لسنة 2026. والتي ستخصص لدراسة ومناقشة جملة من الملفات والتقارير ذات الطابع الاستراتيجي. التي تندرج في صميم مهامّ المجلس الدستورية ودوره الاستشاري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.

وأضاف بوخاري على هامس افتتاح الدورة، أنه سيتم عرض حصيلة نشاطات المجلس لسنة 2025، واللتي تعتبر سنة مفصلية في المسار المؤسساتي للمجلس. تميزت بتنصيب العهدة الجديدة 2025-2029، و مواصلة تعزيز مسار إعادة البناء المؤسساتي، وتكييف الهياكل التنظيمية. واعتماد أدوات العمل الداخلية. بما أتاح وضع الركيزة الأساسية للجودة.

كما سيتم المصادقة على التقرير المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر (OPCR)، والذي هو موضوع إخطار من رئيس الجمهورية و المندرج ضمن مسعى استشرافي وتحليلي حول سبل تطوير منظومة رأس المال المخاطر في الجزائر. ويأتي هذا العمل في سياق وطني يتسم بالحاجة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني. ودعم الاستثمار المنتج، لاسيما لفائدة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري.

كما تم القيام بعمل ذات جودة من خلال مسح شامل للدراسات الاكاديمية، والقيام بدراسات مقارنة لاكثر من 10 دول رائدة عالميا في المجال. حيث طرحت أزيد من 60 توصية محددة مدرجة ضمن خارطة طريق شاملة لتنشيط رأس المال المخاطر، قابلة للتنفيذ. بما يسهم في إرساء منظومة وطنية فعّالة ومتماشية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكد بوخاري في سياق ذي صلة، أن الجمعية ستناقش مخطط نشاطات المجلس لسنة 2026، المعدّ على أساس مقترحات اللجان الدائمة و مكتب المجلس حسب الأولويات الوطنية. ويهدف هذا المخطط أيضا إلى إعداد مواضيع من خلال دراسات وتقارير وأيام دراسية وأعمال تشاورية تتوَج بآراء وتوصيات موجهة للسلطات العمومية، بما يعكس دخول المجلس مرحلة التنفيذ العملي الكامل لمهامه الاستشارية.

