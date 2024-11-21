بوخاري: لقاء الرئيس تبون “مهم للغاية” وسنسعى للعمل وفق استراتيجيته لتحقيق الأهداف المسطرة

قال وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، إن اجتماع العمل المخصص للصادرات، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهم للغاية.

وأوضح بوخاري، أن اللقاء يهدف إلى “استكمال سياسة رئيس الجمهورية في مجال تنويع الاقتصاد الوطني خاصة الصادرات خارج المحروقات.”

وأضاف الوزير في السياق ذات صلة أن هذا الأمر يتجلى:”أولا من خلال استحداث وزارة مخصصة للصادرات، ثانيا من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم والتي تبنى على مجموعة من المعايير، أولها تنويع الصادرات، ثانيا تضافر جميع الفاعلين دون استثناء، ثالثا من خلال الفاعلية في الأداء، رابعا من خلال التطبيق الصارم للقرارات.”

كما أكد بوخاري أنه سيتم العمل وفق إستراتيجية رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المسطرة.