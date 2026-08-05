بوخاري يشارك كضيف شرف في افتتاح الدورة الثانية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي التشادي

شارك رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، مراسم الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي التشادي لسنة 2026.

وشارك بوخاري رفقة وفد يضم بعض إطارات المجلس، كضيف شرف في في هذه الدورة التي انطلقت صبيحة اليوم الأربعاء بالعاصمة انجامينا، وذلك تلبيةً لدعوة من نظيره التشادي، أحمد امبودو محمد.

وقد افتتحت أشغال هذه الدورة، تحت الرعاية السامية للمشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس الجمهورية ورئيس الدولة، الذي مثّله في مراسم الافتتاح دولة رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، ألاماي هالينا.

كما أشرف على افتتاح هذه الدورة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد، احمد امبودو محمد.

وبالمناسبة هنئ احمد امبودو محمد بضيوف الشرف لكل من الوفد الجزائري برئاسة محمد بوخاري و الوفد الكاميروني برئاسة ميندجوس موميني مارتن بول، بمشاركتهما في أشغال هذه الجلسة.

عرف هذا اللقاء حضور مستشاري الجمهورية إلى جانب كبار المسؤولين التشاديين، من وزير الصحة، وزير التعليم العالي والتكوين المهني. وأيضا اعضاء مجلس الأمة، واعضاء الجمعية الوطنية(البرلمان التشادي) وممثلي الهيئات الحكومية. وكذا حضور السفير فوق العادة للجزائر بالتشاد و أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لدى جمهورية تشاد.

وتُعقد هذه الدورة تحت شعار: «تحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي»، حيث يناقش المشاركون سبل تحديث الإدارة العمومية. وتعزيز الرقمنة، وتطوير الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التنمية والتحول الرقمي في تشاد.