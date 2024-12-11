بوخالفة: “تمثيل المنتخب الجزائري سيكون أمراً رائعاً”

عبر المدافع ذو الأصول الجزائرية، الناشط في صفوف نادي سانت باولي الألماني، كارلو بوخالفة، عن لستعداده لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري في المواعيد القادمة.

وصرح المدافع، كارلو بوخالفة، اليوم الأربعاء، لموقع “Hamburger Morgenpost” الألماني، بخصوص هذا الموضوع: “تمثيل المنتخب الجزائري الأول سيكون أمراً رائعا”.

وأضاف المتحدث: “جدي سيكون حتما فخوراً بي في حال تحقق ذلك، اللعب للجزائر سيكون أمرا استثنائيا، إنه هدف يجب تحقيقه”.

للإشارة، خاض المدافع، كارلو بوخالفة، 11 مباراة مع فريقه سانت باولي هذا الموسم لحد الآن في “البوندسليغا”، منها 9 مناسبات أساسيا، وسجل هدفاً وحيداً.