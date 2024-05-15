بوخالفة حكما لداربي الجزائر

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الحكم نبيل بوخالفة، لإدارة الداربي الكبير، المرتقب بين الجارين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

وسيدير بوخالفة الداربي المقرر هذا الجمعة ضمن الجولة 26 من البطولة المحترفة، بمساعدة كل من ورد بن سلامة وبلعروسي.

وتحمل لقاءات ذات الجولة في طياتها صداما قويا آخرا، يجمع بين الوصيف شباب بلوزداد. وملاحقه المباشر شباب قسنطينة، وهي القمة التي سيدرها طيب بودربال يوسف، إلى جانب صحبي . كحكم مساعد أول وكسار مساعدا ثانيا

وجاءت باقي تعيينات الحكام في الجولة 26 التي ستلعب هذا الجمعة على النحو التالي: