بوخالفة حكما لقمة الجولة الـ18 بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، عن تعيينات حكام مباريات الجولة الـ18 من البطولة المحترفة.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم بوخالفة، لإدارة قمة الجولة الـ18 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف شباب قسنطينة.

وسيدير الحكم بوخالفة، هذه المباراة، بمساعدة كل من بن سلامة، وبلعروسي، بالإضافة سرجان، كحكم رابع، فيما أسندت مهمة حكم تقنية “الفار” للحكم علو، بمساعدة غوراري.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي: