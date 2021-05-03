بوخالفة حكما لقمة الجولة الـ20 بين الوفاق واتحاد العاصمة

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم بوخالفة لإدارة قمة الجولة الـ20 من البطولة الوطنية، والتي ستجمع وفاق سطيف، بالضيف اتحاد العاصمة.

وسيدير الحكم بوخالفة، هذا اللقاء، بمساعدة كل من آيت شعلي، كمساعد أول، وسراج، مساعد ثاني، بالإضافة لبطوش كحكم رابع.

ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة، التي ستجمع وفاق سطيف، بالضيف اتحاد العاصمة، بملعب “8 ماي 1945″، انطلاقا من الساعة الـ22:30.

ومن جهة أخرى كشف الموقع الرسمي للفاف، عن باقي تعيينات حام الجولة الـ20 من البطولة، ولاتي جاءت كاملة على النحو التالي: