بوخالفة حكما لكلاسيكو اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل

كشفت الفاف، تعيينات حكام المبارتين المقدمتين عن الجولة الثالثة، واللتان ستجمعان، اتحاد العاصمة، بشبيبة القبائل، وشباب بلوزداد، بمولودية وهران.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم بوخالفة، لادارة كلاسيكو اتحاد العاصمة، وشبيبة القبائل، بمساعدة الثنائي زرهوني، وبن سلامة.

كما أختير الحكم ميلية، لإدارة المباراة الثانية بين شباب بلوزداد، ومولودية وهران، بمساعدة كل من بوزيت، وبن حمودة.

يذكر أنه جرى تقديم هاتين المبارتين، المقررتين يوم غد الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف، لمشاركة شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل، في رابطة أبطال إفريقيا.