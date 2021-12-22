بوخالفة حكما للداربي العاصمي بين الملاحة والعميد

عينت لجنة التحكيم، الحكم بوخالفة، لإدارة مباراة الداربي العاصمي، بين نصر حسين داي ومولودية الجزائر، لحساب الجولة التاسعة من البطولة.

وسيدير الحكم بوخالفة هذه المواجهة، بمساعدة كل من عوماري، مساعد أول، وهاب حكم مساعد ثاني، بالإضافة للدرع حكم رابع.

وتعد هذه المباراة قمة الجولة التاسعة، من البطولة المحترفة الوطنية، المقرر اجراؤها يوم الجمعة المقبل.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة كاملة على النحو التالي: