بوخالفة حكما للداربي بين بلوزداد والمولودية

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن تعيينات حكام، لقايء شباب بلوزداد أمام مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة أمام شبيبة القبائل، ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ 16 من البطولة المحترفة.

وأقيمت لقاءات هذه الجولة يومي الجمعة 23، والسبت الـ 24 جانفي. وتم تأجيل مواجهتي “الداربي” و”الكلاسيكو” بسبب التزامات الرباعي، بالمنافستين القاريتين.

وأسندت مهمة إدارة الداربي، المقرر هذا الأربعاء بملعب “نيلسون مانديلا”. بداية من الساعة 17:45، في غياب الأنصار، للثلاثي بوخالفة نبيل، ورد بن سلامة ياسين وبلعروسي أمين. بينما عُين لحلو بن براهم، بمساعدة جنادي خير الدين.

بينما سيدير الحكم بواب علاء، “الكلاسيكو” بين الاتحاد والشبيبة. بمساعدة الثنائي غزلي أنور وبوخاتم اسلام، فيما تم تعيين بودربال يوسف حكما لتقنية “الفار” بمساعدة بوطيبة بوعلام.