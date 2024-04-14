بوخالفة حكما لمباراة شباب بلوزداد ونادي بارادو

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكم بوخالفة، لإدارة مباراة فريق شباب بلوزداد، ونادي بارادو.

وكشف “الفاف” عبر موقعها الرسمي، عن اختيار لجنة التحكيم للحكم بوخالفة، من أجل إدارة هذا اللقاء الذي يدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ18 من البطولة المحترفة.

وسيدير الحكم بوخالفة هذه المواجهة، بمساعدة كل من بن سلامة، مساعد أول، بلعروسي، مساعد حكم ثاني، وشيحاوي، حكم رابع.

كما تم تعيين ثلاثي تحكيم مباراة شبيبة القبائل، ومولودية وهران، الخاصة بالجولة الـ23، والتي سيديرها الحكم بن يحي، بمساعدة كل من جماع، كاشي، وبوشاكر.

وحسب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من المقرر أن تجرى هاتين المباراتين، يوم الثلاثاء المقبل 16 أفريل الجاري.