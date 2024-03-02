بوخالفة حكما لمباراة كأس الجزائر بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هوية الحكام المعنيين بإدارة المبارتين المتأخرتين عن الدور الـ32، والـ16 من منافسة كأس الجزائر.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عينت لجنة التحكيم، الحكم بوخالفة، لإدارة مباراة الدور الـ32، والتي ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف شباب بلوزداد.

وسيدير الحكم بوخالفة هذه المباراة المقررة يوم الثلاثاء، بمساعدة كل من بلعروسي، مساعد أول، حلام، مساعد ثاني، بالإضافة خلف الله كحكم رابع.

من جهة أخرى، أختير الحكم بودربال، لإدارة المبارة المتأخرة عن الدور الـ16، والتي ستجمع أولمبيك أقبو، شباب باتنة.

ومن المقرر أن يدير الحكم بودربال، هذه المواجهة بمساعدة بن سلامة، مساعد أول، كسير، مساعد حكم ثاني، وجحنيط، حكم رابع.