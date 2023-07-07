بوخالفة: “هدفنا حصد أكبر قدر من النقاط لضمان البقاء”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف رئيس أمل الأربعاء، حميد بوخالفة، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم اليوم الجمعة بشبيبة القبائل، مؤكدا هدفهم في حصد المزيد من النقاط لضمان البقاء.
وصرح بوخالفة، للإذاعة الوطنية: “بعد هزيمتنا أمام خنسلة نتواجد في وضعية حرجة، وعلينا تسيير المباريات المقبلة بطريقة جيدة، لحصد أكبر قدر من النقاط التي تضمن لنا البقاء”.
كما أضاف رئيس أمل الأربعاء: “مقابلة اليوم جد صعبة أمام فريق شبيبة القبائل الذي يتنافس معنا على ضمان البقاء”.
وتابع حميد بوخالفة: “لدينا كل الثقة في لاعبينا من أجل تقديم أداء في المستوى على ملعبنا وضمان الفوز، وأتمنى أن تجري المباراة في روح رياضية”.
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