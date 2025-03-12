بوخالفة لإدارة الداربي بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الحكم نبيل بوخالفة، لإدارة مواجهة الداربي بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، في الجولة العشرين من الرابطة المحترفة.

وجرى تعيين كل من بن سلامة وبلعروسي، حكمين مساعدين. فيما ستكون غادة محاط، حكمة رابعة في اللقاء.

وأوكلت مهمة إدارة غرفة الحكم المساعد بالفيديو “فار”، لثنائي التحكيم، بوجمعة وبوزيت.

و في ما يلي البرنامج الكامل لتعيينات حكام الجولة 20 من الرابطة المحترفة: