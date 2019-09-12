بوخذنة يستقيل من “السياسي” ويُحمل سلسلة النتائج السلبية للمدرب

أكد المناجير العام لنادي شباب قسنطينة، محمد شوقي بوخذنة، اليوم الخميس، أن المدرب الفرنسي دينيس لافان يتحمل سلسلة النتائج السلبية.

وقال بوخذنة في تصريح لوسائل الإعلام، أن المدرب هو سبب النتائج المتعشرة في البطولة بعد أربع جولات من بدايتها.

وكشف ذات المتحدث، أنه ترسيم إستقالته ستكون بعد مباراة النادي البحريني في البطولة العربية .

وفتح بوخذنة النار على التقني الفرنسي، الذي أكد أنه يرفض العمل معه، كما أنه يلعب من دون خطة، ولايجتمع معي حسبه لمطالبته بإستفسارات.

وأشار المناجير أن اللاعبين يشتكون “الحڨرة” من طرف المدرب لافان، هذا الأخير أكد أنه لايفكر في الاستقالة مهما كانت النتائج.

ويجدر الذكر ان شباب قسنطينة تعادل اليوم بملعبه مع ضيفه شباب أهلي برج بوعريريج بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب الشهيد حملاوي.