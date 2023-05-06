بوخزاني :”هدف موبيليس قيادة الجياسكا للإحتراف”

أكّد شوقي بوخزاني الرئيس المدير العام لشركة موبيليس أن الجمعية غير العادية جرت وسط ظروف مواتية وهادئة جدا اليوم.

وقال شوقي بوخزاني في تصريح لـ “النهار” عقب الجمعية “تم اليوم دخول شركة موبيليس رسميا في الفريق بأغلب الاسهم، الفرصة كانت مواتية لإعادة هيكلة مجلس الإدارة”

كما أضاف شوقي بوخزاني “الجمعية غير العادية جرت وسط ظروف حسنة، وأخوية، منذ شراء موبيليس أغلبية الأسهم،قامت الشركة بوضع الفريق في وضعية حسنة”

وأردف بوخزاني “الهدف الأول هو توفير كل الظروف الملائمة للسير الحسن للفريق، إلى جانب ذلك ضمان البقاء في القيم الأول”.

كما ختم ” سنضع برنامج طموح واستثماري لجعل الجياسكا فريق احترافي بمعنى الكلمة”.

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