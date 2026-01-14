بوخلدة: “سعيد بأول ظهور مع المولودية وحققنا الأهم في الكأس”

عبّر الوافد الجديد على تشكيلة مولودية الجزائر، شهر الدين بوخلدة، عن سعادته الكبيرة، بخوض أول لقاء له بألوان النادي، وتحقيق التأهل إلى ربع نهائي كأس الجزائر.

واعتمد مدرب “العميد” رولاني موكوينا، على بوخلدة، القادم من مولودية وهران. في الميركاتو الشتوي الجاري، أساسيا في لقاء أمس الثلاثاء، أمام نجم بن عكنون، برسم ثمن نهائي الكأس، والذي حسمه الفريق بهدف من دون مقابل.

وفي تصريح له عقب اللقاء، قال بوخلدة: “سعيد جدا بخوض أول مباراة مع المولودية.. الحمد الله الأهم هو الفوز، وسعيد للاعبين والأنصار”.

كما وجّه لاعب المولودية الجديد، الذي أظهر مستويات راقية في أول مشاركة له. شكرا خاصا إلى كل اللاعبين والرئيس حاج رجم والمدرب موكوينا. مشيرا إلى أن الجميع ساعده طيلة الأسبوع ووفر له ظروفا مناسبة.

في المقابل، رفض بوخلدة، المقارنة بين الأجواء التي وجدها في ملعب “علي عمار” بالدويرة. وتلك التي عاشها من قبل في “ميلود هدفي” بوهران، وختم: “في وهران كانت أجواء جيدة وهنا أيضا الأجواء كانت كبيرة جدا جدا”.