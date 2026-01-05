بوخلدة: “فخور بانضمامي للمولودية وأطمح للتتويج معهم بالألقاب”

أبدى المستقدم الجديد لمولودية الجزائر، شهر الدين بوخلدة، سعادته الكبيرة لالتحاقه بالفريق، مؤكدا طموحه في التتويج معهم بالألقاب.

وقال شهر الدين بوخلدة، في أول تصريح له للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “أنا جد سعيد بالانضمام لهذا النادي الأسطوري”.

كما أضاف: “أنا متشوق لبداية مشواري مع المولودية، من أجل المساهمة في جعل الأنصار فخورين”.

وأردف: “المفاوضات كانت جد سهلة، كونه لا يمكن رفض عرض من فريق مثل مولودية الجزائر”.

وتابع شهر الدين بوخلدة: “لدي نفس الطموح مثل فريق مولودية الجزائر، وهو التتويج بالألقاب، ولم لا التتويج برابطة أبطال إفريقيا”.